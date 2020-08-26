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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم صيام «عاشوراء»؟ وزير الأوقاف يجيب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:09 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكدة، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم".

وأضاف وزير الأوقاف- في بيان اليوم: "وقد خُصَّ يوم العاشر من المحرم- يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده، أو يوم قبله ويوم بعده، لافتا إلى أن يوم التاسع من المحرم هو يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، وأن يوم عاشوراء هو يوم السبت الموافق 29 أغسطس، وأن يوم الحادي عشر من المحرم هو يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، فمن صام يوم التاسع ويوم العاشر فبها ونعمت، ومن صام يومي العاشر والحادي عشر فبها ونعمت، ومن صام الأيام الثلاثة: التاسع والعاشر والحادي عشر فقد بلغ أعلى درجات الفضل.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذه أيام مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء، مضيفا "أكثروا فيها من الدعاء برفع البلاء، نسأل الله العلي العظيم التوفيق والقبول، كما نضرع إليه سبحانه في هذه الأيام المباركة أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

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