وزارة الصحة: وفيات كورونا في إيران تتخطى 21 ألفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفياتبالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا زاد بواقع 119 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 21020 حالة وفاة.وأضافت المتحدثة سيما سدادات لاري أن الوزارة سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 2213 حالة في اليوم السابق.وبها يزيد إجمالي عدد الإصابات المسجلة بإيران إلى 365606 حالات.