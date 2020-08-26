الأمم المتحدة تستعد لإحلال السلام في شرق أوكرانيا

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استعداد المنظمة لدعم الجهود المبذولة لإحلال السلام في منطقة شرق أوكرانيا.جاء ذلك خلال خطاب تهنئة أرسله جوتيريش إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في خطابه، عن دعمه للجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية مستديمة في دونباس، وأكد مجددا التزام الأمم المتحدة باستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.وأشار جوتيريش إلى أن أوكرانيا بصفتها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة أظهرت باستمرار التزامًا قويًا بقيم وأهداف الأمم المتحدة من خلال مساهماتها المهمة في مجالات السلام والأمن وكذلك التنمية المستدامة.وأعرب عن تطلعه إلى استمرار الشراكة الوثيقة بين أوكرانيا والأمم المتحدة، وتمنى مستقبل مزدهر وناجح لأوكرانيا وشعبها.وقد تلقت أوكرانيا التهنئة بمناسبة يوم استقلالها من عدد من قادة ورؤساء الدول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وكندا بالإضافة إلى البابا فرانسيس والملكة إليزابيث الثانية.