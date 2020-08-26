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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعترض على انتهاك طائرة أمريكية مجال جوي محظور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:47 ص
طائرة أمريكية
طائرة أمريكية
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أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة لانتهاك طائرة استطلاع أمريكية من طراز (يو-2) مجال جوي محظور تستخدمه قيادة المنطقة الشمالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تدريبات بالذخيرة الحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن وزارة الدفاع الوطني الصينية أصدرت بيانا بهذا الشأن، موضحة أن الانتهاك أثر بشدة على التدريبات والأنشطة التدريبية العادية للصين، ومثل خرقا لقواعد سلوك السلامة الجوية والبحرية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن الممارسات الدولية ذات الصلة.

وأضاف جيان أن الإجراء الأمريكي كان من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء تقدير وحتى وقوع حوادث، وأن هذه الخطوة كانت استفزازا واضحا"، كما أن الصين تعارض بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.

وحث جيان الجانب الأمريكي على الوقف الفوري لمثل هذه الاستفزازات واتخاذ خطوات ملموسة لحماية السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وعن إعلان الجانب الأمريكي أن طائرة الاستطلاع كانت في منطقة طيران دولية، شدد جيان أن الطائرة انتهكت مجالا جويا محظورا تستخدمه قيادة المنطقة الشمالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تدريبات بالذخيرة الحية، وأنه بالطبع هذه المنطقة ضمن المجال الصيني.

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