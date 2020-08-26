إيران تتعهد بتوسيع التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.. واتهامات بالتنصل

قالت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، إن إيران تعهدت بتوسيع التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات بالتنصل من التزاماتها وعدم وضوح طهران بشكل كاف بشأن الأنشطة النووية.جاء ذلك بعدما أعلنت إيران خلال الأسابيع الماضية، عن عدم السماح بدخول موقعين يشتبه في أن يكونا قد شهدا نشاطا نوويا.وقال مدير منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، إن المباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل ماريانو جروسي، كانت "بناءة جدا، وتبدأ عهدا جديدا".وأجرى جروسي أول زيارة له إلى طهران منذ بدء مهامه على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب في تغريدة أن العمل جار مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التفتيش.وذكر خلال مؤتمر صحفي: "بين الفينة والأخرى، تكون ثمة أسئلة تحتاج إلى إيضاح. ولذلك، أنا هنا في إيران، إلى جانب أمور أخرى".وكان تقرير صادر في يونيو الماضي، قد انتقد إيران على خلفية عدم التعاون بشكل كاف، وهو أمر اعتبرته واشنطن دليلا إضافيا على عدم وضوح الطموحات النووية لطهران.وأبدى الأوروبيون تأييدهم لموقف واشنطن، لكنهم عارضوا سياسة الضغوط القصوى على إيران، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.