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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مانجة إسمعلاوي» تشعل «تويتر» السفراء الأجانب.. السر في «زيارة جريس»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:29 ص
المانجو
المانجو
علي ترك
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تعجّ الأسواق المصرية هذه الأيام بالمانجو، الفاكهة التي تنتظرها الموائد كل موسم، لكن المختلف هذا العام أنَّ السفراء الأجانب في مصر يتقاذفون بأقفاص من المانجو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». 

البداية كانت بحساب يحمل اسم Ross Batchelor على «تويتر» نشر صورة لكرتونة من المانجو شكر فيها السفير النيوزيلندي في مصر، الذي أهداه إياها، معلقاً عليها: «وصلني للتو إلى باب منزلي قادماً من الإسماعيلية».

المانجو
المانجو
قبل هذه الرسالة بقليل نشر «جريس» صورة يقف فيها إلى جوار محل «فكهاني» في الإسماعيلية، وأرفق الصورة بتعليق: «في رحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية.. فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم: تمتلك مصر ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو».
سفير نيوزيلندا
سفير نيوزيلندا
وأضاف: «مصر تزرع فاكهة المانجو للتصدير منذ 150 عامًا!».
سفير نيوزيلندا
سفير نيوزيلندا
سفير كندا
سفير كندا
لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أعاد السفير الكندي في مصر جيس داتون تغريدة Ross Batchelor وعلّق مخاطباً السفير النيوزيلندي: «أنتظر هديتي».
أيمن منصور
أيمن منصور
وتفاعل رواد موقع «تويتر» مع تغريدة سفير نيوزيلندا، إذ كتب حساب باسم «أيمن منصور» قائلاً: «تخيل واحدة من تلك المانجو الكبيرة مقطعة إلى نصفين ومقلّبة في زبدة نيوزيلندي مع القليل من السكر البني من أجل الكراميل. مع هذا الطبق الحلو قد تفوز بنجمة ميشلان».
المانجو
المانجو
وسارع السفير لويس جريس للسؤال عن الوصفات التي يمكن معها إعداد طبق «المانجو بالزبدة»، كما أيّد رأي أحد المتابعين في نوع من المانجو قائلاً: «حلوة أوي ومانجا لذيذة».
سلمى محمد
سلمى محمد
ونصحت مغرّدة يحمل حسابها اسم «سلمى محمد» السفير «جريس» بتجربة المانجو من نوع «عويسي»، ورد عليها بأنها جرّبها وأنها «رائعة».
المانجو
المانجو
المانجو
المانجو
«مانجة إسمعلاوي»

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