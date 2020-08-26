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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تستقر بعد مكاسب بالجلسة السابقة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:06 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة اليوم الأربعاء مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج كورونا.

وتراجع المؤشر نيكي 0.03 في المئة مسجلًا 23290.86 نقطة، وكان قد أغلق مرتفعًا 1.35 بالمئة يوم الثلاثاء، وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير مع ترحيب مستثمرين بدلائل على اقتراب باحثين من علاج لفيروس كورونا.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.05 في المئة ليسجل 1624.48 نقطة.

ونزل نحو ثلث المؤشرات الفرعية لـ33 قطاعًا في البورصة وقاد الاتجاه النزولي شركات المنسوجات والعقارات والأغذية.

وساهم ضعف الين في تقليل الخسائر، ونزلت العملة اليابانية 0.01 بالمئة إلى 106.415 ين للدولار.

وكسب سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 3.39 بالمئة مسجلًا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

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