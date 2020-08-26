حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 26 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر.عاطفيًا: تلجأ إلى تغيير في علاقتك بالشريك لتكسرا الروتين الذي تعيشانه منذ مدة.صحيًا: ابتعد عن الانفعالات حتى لا تنفس غضبك على الأشخاص الخطأ.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.