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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-8-2020 بالبنوك المصرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:21 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 26-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت أسعار النفط العالمية، ارتفاعًا لأعلى مستوياتها اليوم، حيث أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.86 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولار للبرميل.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-8-2020 في البنوك المصرية


وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم أمام تراجعه في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه، كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه.

أسعار اليورو اليوم


كما تراجع اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.99 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.84 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.84 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.84 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.87 جنيه.

وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 19.16 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.88 جنيه.

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