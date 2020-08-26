سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-8-2020 بالبنوك المصرية



واستقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه، كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.88 جنيه.

أسعار اليورو اليوم



كما تراجع اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.99 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.84 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.84 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.84 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.87 جنيه.



وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 19.16 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.88 جنيه.