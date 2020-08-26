سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-8-2020

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأربعاء 26-8-2020





استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.25 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.06 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي للشراء 49.10 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 52.15 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.12 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي



وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.40 جنيه وللبيع 52.15 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.14 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات بلغ سعر الدينار للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، أما في بنك الاستثمار فسجل للشراء 49.18 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30 جنيه.