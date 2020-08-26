سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-8-2020
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:20 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 26-8-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، شهد سعر برميل النفط الكويتي، تراجعًا ملحوظًا إذ سجل سعر البرميل الواحد 19 سنتًا ليبلغ 45.14 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 45.33 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 78 سنتًا لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتًا لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري وبنك الكويت الوطني، مقابل استقراره أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.
أسعار الدينار الكويتي
وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.40 جنيه وللبيع 52.15 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.14 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات بلغ سعر الدينار للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، أما في بنك الاستثمار فسجل للشراء 49.18 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30 جنيه.
عالميًا، شهد سعر برميل النفط الكويتي، تراجعًا ملحوظًا إذ سجل سعر البرميل الواحد 19 سنتًا ليبلغ 45.14 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 45.33 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 78 سنتًا لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتًا لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري وبنك الكويت الوطني، مقابل استقراره أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأربعاء 26-8-2020
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.25 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.06 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي للشراء 49.10 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 52.15 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.12 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.40 جنيه وللبيع 52.15 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.14 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات بلغ سعر الدينار للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، أما في بنك الاستثمار فسجل للشراء 49.18 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30 جنيه.