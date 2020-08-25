الأنبا يؤانس يستأنف اجتماعه الأسبوعي 3 سبتمبر المقبل
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:48 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
اعتذر الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن اجتماعه العام الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، والذي يذاع أسبوعيًا من مقر المطرانية عبر البث المباشر.
وأعلنت إيبارشية أسيوط أن الاجتماع العام لنيافته سوف يستأنف يوم 3 سبتمبر المقبل، نظرًاَ لظروف طارئة أدت إلى إلغائه اليوم.
واختتمت إيبارشية أسيوط خلال الأسبوع الجاري، احتفالات عيد العذراء والتي استمرت حوالي أسبوعين.
وأعلنت إيبارشية أسيوط أن الاجتماع العام لنيافته سوف يستأنف يوم 3 سبتمبر المقبل، نظرًاَ لظروف طارئة أدت إلى إلغائه اليوم.
واختتمت إيبارشية أسيوط خلال الأسبوع الجاري، احتفالات عيد العذراء والتي استمرت حوالي أسبوعين.