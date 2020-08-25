الأنبا يؤانس يستأنف اجتماعه الأسبوعي 3 سبتمبر المقبل

اعتذر الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن اجتماعه العام الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، والذي يذاع أسبوعيًا من مقر المطرانية عبر البث المباشر.وأعلنت إيبارشية أسيوط أن الاجتماع العام لنيافته سوف يستأنف يوم 3 سبتمبر المقبل، نظرًاَ لظروف طارئة أدت إلى إلغائه اليوم.واختتمت إيبارشية أسيوط خلال الأسبوع الجاري، احتفالات عيد العذراء والتي استمرت حوالي أسبوعين.