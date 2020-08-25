سها عرفات: تحية للرئيس السيسي على موقفه الشجاع من القضية الفلسطينية

وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقفه من القضية الفلسطينية، قائلة: "موقف الرئيس السيسي شجاع.. ولا خايف من أحد.. إحنا بنرفع رأسنا على موقف الرئيس السيسي وجيش مصر الذي يعد من أقوى جيوش المنطقة".وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنطقة العربية تغيرت جغرافيًا واستراتيجيًا كما تغيرت الأولويات بها، وعلينا أن نتعلم من عبر التاريخ، مشيرة إلى أن كل دولة عربية مستقلة لها سيادة على قرارها وعلينا أن لا نلتفت لمن يريد إحداث فتنة بين الفلسطينيين والدول العربية.