رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سها عرفات: أتعرض لإرهاب فكري من الذباب الإلكتروني ولن أخضع لذلك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:42 م
سها عرفات
سها عرفات
سناء إسماعيل
طباعة
قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، إنها تتعرض إلى إرهاب فكرى بسبب موقفها من دولة الإمارات، ولكنها لن تخضع لذلك، مشددة على أن مواقفها تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وعدم الوقوع في أخطاء الماضى، عندما تكبد الشعب الفلسطيني تبعات المواقف السياسية التي لم تكن مناسبة.

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإمارات دولة عربية مستقلة دعمت وما زالت تدعم فلسطين، وعلينا ألا نسير وراء من يريد إبعاد فلسطين عن أشقائهم العرب، متابعة: "إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات".

ولفتت "سها عرفات"، إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، لديه بُعد نظر، تمامًا كما كان "أبوعمار"، مشددة على أنها تتعرض إلى هجوم شرس من قبل الذباب الإلكترونى، وتابعت: "بيخونوني على موقفي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفن طفل خدّرته والدته لممارسة الرذيلة مع عشيقها بالمعصرة

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

«حماية المستهلك»: مليون جنيه غرامة للمدارس الرافضة رد مصروفات النقل

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تتيح الجزء الثاني من «حكايات الولاد والأرض» أونلاين

هاجر عبدالمنعم تقدم مجموعة قصائد من ديوانها «إليك» بساقية الصاوى

فى ذكرى وفاته.. كيف أثر «نيتشه» على تكوين جبران خليل جبران؟

أسامة أبوالنجا: التأمين الصحي أنقذ أشرف عتريس من مماطلة اتحاد الكتاب