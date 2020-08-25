سها عرفات: أتعرض لإرهاب فكري من الذباب الإلكتروني ولن أخضع لذلك

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، إنها تتعرض إلى إرهاب فكرى بسبب موقفها من دولة الإمارات، ولكنها لن تخضع لذلك، مشددة على أن مواقفها تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وعدم الوقوع في أخطاء الماضى، عندما تكبد الشعب الفلسطيني تبعات المواقف السياسية التي لم تكن مناسبة.وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإمارات دولة عربية مستقلة دعمت وما زالت تدعم فلسطين، وعلينا ألا نسير وراء من يريد إبعاد فلسطين عن أشقائهم العرب، متابعة: "إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات".ولفتت "سها عرفات"، إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، لديه بُعد نظر، تمامًا كما كان "أبوعمار"، مشددة على أنها تتعرض إلى هجوم شرس من قبل الذباب الإلكترونى، وتابعت: "بيخونوني على موقفي".