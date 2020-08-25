السكة الحديد: وصول 22 عربة ركاب روسية 30 أغسطس

تحدث المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن خطة تطوير النقل، ووصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الخاصة بشهر أغسطس.وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الهيئة استلمت 13 عربة روسية، وننتظر 22 عربة يوم 30 أغسطس، ضمن خطة العربات الروسية لعام 2020 لاستلام 1300 عربة.وأوضح "رئيس هيئة السكة الحديد"، أن العربات تتباين ما بين عربات عادية ذات التهوية الديناميكية، ومنها 500 عربة مكيفة أولى وثانية، بعقد قيمته 16 مليونا و50 ألف يورو.