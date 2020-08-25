وزير الزراعة: 10 آلاف مستفيد من المشروع القومي للبتلو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا نحاول رفع كفاءة السوق، موضحًا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية بشكل كبير لتحقيق التوازن واستقرار الأسعار وتقليل استيراد اللحوم.وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المشروع القومي للبتلو" ما زال يعمل حتى الآن، لكن ما حدث فيه أنه تم إعادة إحيائه، حتى أن الرئيس السيسي، يهتم بهذا الملف بصورة غير عادية.وأشار "وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، إلى أن إجمالي ما تم تمويله ضمن "المشروع القومي البتلو" أكثر من 18 ألف رأس ماشية يستفيد منها أكثر من 10 آلاف شخص، بقيمة مليار و700 مليون جنيه.وأفاد بأن "المشروع القومي للبتلو" يعمل على توفير فرص عمل كثيرة للشباب، متابعًا: "نعمل على رفع كفاءة الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني، كما أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الثروة السمكية ونعمل على تطويرها".