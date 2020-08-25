3 أكتوبر أولى جلسات محاكمة نجل حسن مالك و6 آخرين

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في جلسة 3 أكتوبر المقبل أولى جلسات محاكمة معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و6 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.وأسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "معاذ" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.