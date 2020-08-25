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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» تتلقى 55 شكوى ورقية وإلكترونية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:03 م
عبدالصادق الشوربجى
عبدالصادق الشوربجى
محمد جعفر
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عقدت لجنة الشكاوى بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول بكامل أعضائها، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الهيئة ضرورة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للهيئة والتعامل معها بكل جدية بما يخدم المصلحة العامة للصحافة القومية.

وقال إن الهدف في تشكيل اللجان المتنوعة بالهيئة هو مساعدة المؤسسات الصحفية على تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى المهني، ليتماشى مع مرحلة التطوير التي ستشهدها المؤسسات الصحفية على كافة المستويات.

ومن جانبه، قال وليد عبد العزيز رئيس لجنة الشكاوى إن الهيئة تلقت حتى الآن 27 شكوى ورقية و28 شكوى إلكترونية، وتم حل أكثر من 50% منها، وجارى بحث الشكاوى الأخرى.

وأكد أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى لسرعة وصولها إلى الهيئة والتحقق منها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

حضر الاجتماع أسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وكل من محمد عبد الله ومحسن الميرى أعضاء اللجنة.

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