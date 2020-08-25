«الإحصاء»: 107% ارتفاعًا في نسبة إنتاج الأثاث بمصر

قال الدكتور أمنحتب أمين، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء، إن إنتاج الأثاث بمصر ارتفع بنسبة 107% وفقًا لدراسة أجراها الجهاز مؤخرًا، موضحًا أنه تم إجراء هذه الدراسة على 14 محافظة من أصل 27 محافظة.وأضاف أمين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الـ14 محافظة قسمت إلى أقاليم، وهي محافظات حضارية تقع بالوجهين البحري والقبلي، مشيرًا إلى أن الـ14 محافظة هى الأعلى في إنتاج الأثاث على مستوى جمهورية مصر العربية، مثل القاهرة ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والجيزة وغيرها.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء، أن 90% من عدد المنشآت متخصصة في إنتاج الأثاث بمصر، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الإنتاج والمبيعات، حيث ارتفع إنتاج الأثاث بسعر السوق في مصر من 900 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.