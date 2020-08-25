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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين إلى مطلع سبتمبر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:58 م
عمر البشير
عمر البشير
منار أحمد
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين بقضية انقلاب 1989 إلى مطلع سبتمبر المقبل.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام سودانية، أمس الاثنين، عن عقد الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، وفق ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

وبناء على طلب الدفاع تم تعليق المحاكمة في 10 أغسطس الجاري، واستغرقت الجلسة الأولى ساعة واحدة فقط لأن القاعة لم تستوعب محامي الدفاع وعددهم 191.

ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989.

وقال هاشم الجعلي محامي عمر البشير: «تم إبلاغ المتهمين في السجن باستئناف المحاكمة غدًا الثلاثاء».

ورفضت محكمة الاستئناف طلب محامي الدفاع الإفراج عن 3 متهمين مقابل كفالة، وكانت المحاكمة عُلقت بانتظار هذا القرار.

والمتهمون من مسئولي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الراحل حسن الترابي، الذي توفي عام 2016، وقد تأسس هذا الحزب عام 1999 بعد خلافات بين الترابي والبشير.

وعزل عمر البشير عام 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.

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