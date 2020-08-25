«الأونروا» تعرب عن قلقها إزاء قرارات إسرائيل ضد قطاع غزة

طالب ماتياس شمالي، مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة، جميع الأطراف المعنية بضرورة الحفاظ على إمدادات كهربائية كافية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في القطاع.و أكد مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة، فى بيان صحفى له اليوم، أن "الأونروا" تشعر بالقلق إزاء الإجراءات الأخرى التي ينظر إليها على أنها عقابية للسكان المدنيين، مثل إغلاق منطقة صيد الأسماك، إضافة إلى التوترات المتصاعدة والأنشطة العسكرية.وأشار "شمالي" إلى أن غزة تتعرض الآن لغارات جوية منذ أكثر من 10 ليال متتالية، وفقًا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة تأمين طريق بلا عوائق لكل البضائع الحيوية، بما في ذلك الوقود من أجل الكهرباء، إلى غزة.وأعرب عن قلق الوكالة البالغ حيال إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، مما ستكون له آثار مدمرة على الخدمات الحيوية في غزة، بما فيها المستشفيات، الأمر الذي يعرض حياة وصحة ما يقرب من مليوني شخص، منهم 1.4 مليون لاجئ مسجل من فلسطين للخطر.