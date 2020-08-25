نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:20 م
عمرو المزيديطباعة
انتهت عمليات التقدم لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة، وذلك وفقا للمواعيد التي حددت في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أكاديمية الشرطة في مقرها بالتجمع الأول؛ للإعلان عن كافة شروط وتفاصيل الالتحاق.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل لراغبي الالتحاق لكلية الشرطة والدراسة بها، وأغلقت في 15 أغسطس الماضي، وحاليًا ينتظر الطلاب النتيجة.
رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطةوأعلنت اكاديمية الشرطة عن ظهور نتيجة اختبارات كلية الشرطة ٢٠٢٠ برقم الاستعلام، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية http:www.moi.gov.eg
وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل لراغبي الالتحاق لكلية الشرطة والدراسة بها، وأغلقت في 15 أغسطس الماضي، وحاليًا ينتظر الطلاب النتيجة.
ووفرت أكاديمية الشرطة رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من التسجيل عليه، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
هذا الرابط متوفر للطلاب الذين يتوافر فيهم الشروط التي وضعتها كلية الشرطة من لياقة بدنية وعقلية ومعنوية، وفرت أكاديمية الشرطة أيضًا رابط للاستعلام عن نتائج الاختبارات، ويندرج أيضًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.
هذا الرابط متوفر للطلاب الذين يتوافر فيهم الشروط التي وضعتها كلية الشرطة من لياقة بدنية وعقلية ومعنوية، وفرت أكاديمية الشرطة أيضًا رابط للاستعلام عن نتائج الاختبارات، ويندرج أيضًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.