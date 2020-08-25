نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة





ووفرت أكاديمية الشرطة رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من التسجيل عليه، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



هذا الرابط متوفر للطلاب الذين يتوافر فيهم الشروط التي وضعتها كلية الشرطة من لياقة بدنية وعقلية ومعنوية، وفرت أكاديمية الشرطة أيضًا رابط للاستعلام عن نتائج الاختبارات، ويندرج أيضًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.



استخدم الرقم القومي يمكن للمتقدم لكلية الشرطة أن يستعلم عن نتيجة اختباراته من خلال الرابط المتوفر، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب متبوعًا برقم الملف الخاص به، ومن ثم تظهر النتيجة مباشرة.