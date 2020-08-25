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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:20 م
كلية الشرطة
كلية الشرطة
عمرو المزيدي
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انتهت عمليات التقدم لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة، وذلك وفقا للمواعيد التي حددت في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أكاديمية الشرطة في مقرها بالتجمع الأول؛ للإعلان عن كافة شروط وتفاصيل الالتحاق.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة

وأعلنت اكاديمية الشرطة عن ظهور نتيجة اختبارات كلية الشرطة ٢٠٢٠ برقم الاستعلام، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية http:www.moi.gov.eg

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل لراغبي الالتحاق لكلية الشرطة والدراسة بها، وأغلقت في 15 أغسطس الماضي، وحاليًا ينتظر الطلاب النتيجة.

ووفرت أكاديمية الشرطة رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من التسجيل عليه، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هذا الرابط متوفر للطلاب الذين يتوافر فيهم الشروط التي وضعتها كلية الشرطة من لياقة بدنية وعقلية ومعنوية، وفرت أكاديمية الشرطة أيضًا رابط للاستعلام عن نتائج الاختبارات، ويندرج أيضًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.

استخدم الرقم القومي

يمكن للمتقدم لكلية الشرطة أن يستعلم عن نتيجة اختباراته من خلال الرابط المتوفر، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب متبوعًا برقم الملف الخاص به، ومن ثم تظهر النتيجة مباشرة.

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