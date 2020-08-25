ضبط 150 طربة حشيش بـ1.3 مليون جنيه

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح وبحوزتهما كمية من المواد والمخدرة بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على جميع منافذ التهريب.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما - مبلغ مالي - هاتف محمول).كما أكدت تحريات الإدارة قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة المنوفية.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (4000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول)، بمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة لجوهر الحشيش بمبلغ (1370000 جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.