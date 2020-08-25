مقتل عسكري ومدنيين بانفجار في «بلخ» الأفغاني
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:13 ص
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل جندي ومدنيين اثنين في انفجار استهدف وحدة تابعة للجيش الأفغاني بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن الانفجار أسفر أيضًا عن إصابة 14 شخصًا، فيما كشفت مصادر أمنية عن أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة.
من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الانفجار.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن الانفجار أسفر أيضًا عن إصابة 14 شخصًا، فيما كشفت مصادر أمنية عن أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة.
من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الانفجار.