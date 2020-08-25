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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مقتل عسكري ومدنيين بانفجار في «بلخ» الأفغاني

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:13 ص
الدفاع الأفغانية
الدفاع الأفغانية
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل جندي ومدنيين اثنين في انفجار استهدف وحدة تابعة للجيش الأفغاني بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.

وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن الانفجار أسفر أيضًا عن إصابة 14 شخصًا، فيما كشفت مصادر أمنية عن أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الانفجار.

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