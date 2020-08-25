ارتفاع إصابات كورونا لـ293 ألفا و496 في باكستان

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 293 ألفا و496 حالة.وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 6250 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 277 ألفا و195 شخصا.وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 128 ألفا و456 حالة إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 96 ألفا و233 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 12 ألفا و560 حالة بالإضافة إلى 15 ألفا و515 حالة في العاصمة إسلام آباد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.