الداخلية تنشر أسماء متهمي «جريمة الفيرمونت» بالمطارات

نشرت وزارة الداخلية أسماء المتهمين بالتعدي على فتاة داخل فندق "فيرمونت"، في جميع المطارات والموانئ، وذلك بعد صدور قرار من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بضبطهم وإحضارهم، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.وأمر النائب العام، اليوم، بضبط وإحضار المتهمين، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول، بعد سماع أقوال المجني عليها.