برلماني: لجنة لدراسة الاعتراضات على قانون التجارب السريرية (فيديو)

قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية يعمل على تنظيم حركة الأبحاث السريرية.وأضاف «العماري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، مساء الإثنين، أن لجنة الصحة انتهت من القانون وتمت إحالته لرئيس الجمهورية.وأضاف: «كان فيه بعض الاعتراضات الموضوعية، ومن ثم رجع إلى المجلس وتمت إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، وعقدت جلسات بحضور وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي وكافة أعضاء اللجنة».وتابع: «تم التوصل إلى التعامل مع النصوص المعترض عليها مثل تعدد الجهات المطلوب الموافقة عليها، وطول أمد البحث، كما أن العقوبات أيضًا كان بها نوع من الغلظة والشدة».