رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني: لجنة لدراسة الاعتراضات على قانون التجارب السريرية (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:49 م
محمد العماري
محمد العماري
رباب الأهواني
طباعة
قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية يعمل على تنظيم حركة الأبحاث السريرية.

وأضاف «العماري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، مساء الإثنين، أن لجنة الصحة انتهت من القانون وتمت إحالته لرئيس الجمهورية.

وأضاف: «كان فيه بعض الاعتراضات الموضوعية، ومن ثم رجع إلى المجلس وتمت إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، وعقدت جلسات بحضور وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي وكافة أعضاء اللجنة».

وتابع: «تم التوصل إلى التعامل مع النصوص المعترض عليها مثل تعدد الجهات المطلوب الموافقة عليها، وطول أمد البحث، كما أن العقوبات أيضًا كان بها نوع من الغلظة والشدة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

أول تعليق من الأزهر على سحب قانون «تنظيم الإفتاء»: مصر دولة مؤسسات

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

الصور

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على سحب قانون «تنظيم الإفتاء»: مصر دولة مؤسسات

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آمال وآلام.. «الدستور» تعايش طلاب ثانوية خلال تسجيل الرغبات

علماء يكتشفون منطقة ساخنة «شاذة» في القارة القطبية الجنوبية

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

أبرزها الخيميائي.. روايات استلهمها أصحابها من ألف ليلة وليلة

«النظرية النقدية إحياء التفكير النقدي» عن دار المسيرة بعمان

ماذا قال بهاء طاهر عن تشابه الخيميائي مع «أنا الملك جئت»؟

«أبوسعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين