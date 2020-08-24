محمد صبحي يكشف عن حقيقة تعيينه بمجلس الشيوخ (فيديو)

نفى الفنان محمد صبحي ما تردد عن تعيينه بمجلس الشيوخ 2020، قائلًا: «كلام متداول ومش مضبوط وبيحرج الدولة».وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي مساء الإثنين، أن الفنان تأثيره أكبر بكثير من أي منصب، متابعًا: «بحس إني كفنان بقدم رسالة أحملها على عاتقي منذ ٥٥ عام، يا ريت الفنان رسالته توصل».وأردف: «لا يوجد مجتمع يتغير سلوكه إلا عن طريق الفن والفنان».