الديهي: قمة مصر والأردن والعراق تدفع الأخير لفك الارتباط مع إيران

علق الإعلامي نشأت الديهي على القمة الثلاثية التي تجمع مصر والعراق والأردن، غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أن الدول الثلاث مجتمعة تمثل نصف الدول العربية ما يعادل 150 مليون نسمة.وأضاف خلال حلقة برنامج «بالورقة والقلم» والمذاع عب فضائية TEN: «حجم التعامل بين الدول الثلاث يصل إلى 520 مليار دولار للناتج المحلي»، مشيرًا إلى أن رغم ان الرقم أقل من الطموح لكن بالتعاون من الممكن أن يزيد.وتابع: بعض المراقبين قالوا عن الاجتماع الجديد أنه في هذا الإطار مصر والأردن يدفعان العراق لفك الارتباط مع إيران، خاصة أن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، قال خلال كلمته في إيران وأمام روحاني "العراق بدأ التعاون معها على أساس أنه تعاون دولة مع أخرى وليست تابعة لها".