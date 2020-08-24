محمد صبحي يعرض «فارس بلا جواد» عبر فيسبوك

أعلن الفنان محمد صبحي، عن عرضه مسلسل "فارس بلا جواد"، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، دون أي مشاهد محذوفة.وقال محمد صبحي، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "بناءً على طلب أعضاء الصفحة.. جميع حلقات مسلسل فارس بلا جواد تُعرض فقط على الصفحة يوميًا.. أعدها الفنان محمد صبحي 30 حلقة بدلًا من 41 لتكون مركزة وبها جميع المشاهد التى حُذفت رقابيًا.. تعرض على مدار شهر.. ذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٥ أغسطس".يذكر أن مسلسل "فارس بلا جواد" تاريخي مصري يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر، من تأليف وبطولة محمد صبحي، تم عرضه لأول مرة في رمضان 2002، وهو من إخراج أحمد بدرالدين، وقام ياسر عبدالرحمن بتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسل.