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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالي: جميع الفتاوى بشرية حتى قيام الساعة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:50 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جميع الفتاوى بشرية من أول أبي بكر الصديق وحتى قيام الساعة، مؤكدًا أن جميع الآراء البشرية تخطئ وتصيب، وسيتم المحاسبة على هذه الآراء يوم القيامة.

وأضاف «الهلالي»، خلال تقديم برنامج «كن أنت»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الإثنين، أن هناك بعض شيوخ الفتوى يريدون أن يجعلوا الناس في أيديهم مثلما يكون المريض في يد الطبيب، حيث يصف له الدواء كما يشاء، ولا يسأل المريض عنه شيئًا.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك أمانة علمية لدى الشيوخ والفقهاء، معقبًا: «الأمانة العلمية تقتضي أن تُعلم كما تعلمت».

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الذين يواجهون الرشد الديني يحرصون على بقاء سلطتهم الدينية.

وأضاف الهلالي، خلال برنامجه «كن أنت»، المذاع على القناة الأولى المصرية: «سلطة هؤلاء تختلف عن سلطة الحكومة الخادمة للشعب، بينما سلطتهم لا تقدم سوى الفتوى التي تليق بأهوائهم».

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