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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: قلقون من التدخل الغربي في شئون بيلاروسيا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:54 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن قلقها بشأن التدخل الغربي في شؤون بيلاروسيا المجاورة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين: "في الواقع ما زلنا قلقين بشأن بعض مظاهر التدخل في شؤون بيلاروسيا وهذا غير مقبول، وندعو الجميع إلى منح مواطني هذا البلد الفرصة لحل مشاكلهم.. ونطلب هذا من القوى التي تحاول ممارسة تأثير مباشر وغير مباشر على بيلاروسيا".

وأشار إلى أن التدخل الخارجي في بيلاروسيا متكرر، ويمكن تتبعه بعناية شديدة على مدى عقد من الزمان.

وحول موقف روسيا وبوتين من حالات استخدام العنف المعروفة في بيلاروسيا، أعرب بيسكوف عن ثقته بأن هذا شأن داخلي، وأن هذه أمور تخص بيلاروسيا وقيادتها، ولا يمكننا التدخل فيها.

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