صبري فواز وأحمد الشامي داخل كواليس «أسود فاتح»

يواصل فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" تصوير مشاهدهم على قدم وساق، والذي تخوض بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أحمد فهمي.وظهر الفنان صبري فواز والفنان أحمد الشامي داخل كواليس العمل أثناء تصويرهما المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن ينتهيا من تصويره بشكل كامل خلال أيام.وكان المسلسل تعطل تصويره العام الماضي ولم يسعف الوقت صناع العمل ليعلنوا رسميًا الخروج من السباق الرمضاني، ثم استأنفوا التصوير مرة أخرى خلال الفترة الماضية ولكن تعطل بسبب حادث انفجار مرفأ بيروت.واستطاع صناع العمل استئناف التصوير خلال الأيام الماضية بصورة مكثفة بعد أحداث انفجار بيروت ليكون جاهزًا خلال مطلع الشهر المقبل، ولم يحددوا موعد عرضه، سواء في موسم شهر رمضان أو خارجه."أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، رانيا منصور، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف ونبيل نورالدين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.