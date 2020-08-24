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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بعد استقرارi ساعات».. الدولار يعاود الارتفاع أمام الليرة التركية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:15 م
دولار
دولار
أبوزيد على
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ارتفع سعر صرف الدولار من جديد، وذلك بعد أن استقر سعر صرفه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عند 7.33 ليرة تركية، حيث ارتفع إلى 7.36 ليرة تركية.

ووصل سعر صرف الدولار إلى 7.36 ليرة تركية، فيما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.71 ليرة تركية، بعد أن كان سعره صرفه صباحًا عند 8.65 ليرة تركية، بحسب ما ذكره موقع «تي 24» التركي.

واستقر سعر صرف الدولار في ساعات باكرة من صباح اليوم الYثنين، عند 7.33 ليرة تركية، فيما وصل سعر صرف اليورو إلى 8.65 ليرة تركية بعد أن استقر أول من أمس عند 8.63 ليرة تركية.

يذكر أن سعر صرف الدولار استقر يوم أمس الأحد، عند 7.34 ليرة تركية، فيما وصل يوم الجمعة الماضي إلى 7.27، ولكن عقب إعلان الرئيس التركي بشرى حقل الغاز الجديد ارتفع الدولار أثناء كلمته إلى 7.30 ليرة تركية، ووصل في ختام تعاملات أول أمس السبت إلى 7.34، وكذلك استقر سعر صرف اليورو أمام الليرة التركية عند 8.63 ليرة تركية.

وتجاوز الدولار حاجز الـ 7 ليرات، بدءًا من يوم 30 يوليو الماضي، ما أسفر عن موجة غضب عارمة في صفوف المعارضة التركية التي حملت وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان بيرات البيرق مسؤولية انهيار الليرة، وطالبته بالاستقالة فورًا.

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