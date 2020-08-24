«التضامن»: هناك توجيهات رئاسية بمواجهة الطلاق.. والنسبة مرتفعة

قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي بمشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الوزيرة السابقة الدكتورة غادة والي، وأيضا كوزارة عامة، لإعداد وبحث مشروع مواجهة ظاهرة الطلاق، وذلك باعتبارنا نمتلك أكبر نسبة طلاق في الثلاث سنوات الأولى لحديثي الزواج.وأضاف الدكتور أيمن عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن الهدف من مشروع مودة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تزويد الشباب بالمعارف والمهارات الأساسية لكي يستطيع بناء أسرة سليمة.وأوضح أنه من الممكن أن يأتي إلى مودة المتزوجين وأيضًا المخطوبين معًا، ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته.