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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص: تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة التنقيب بـ«المتوسط»

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:11 م
نيكوس خريستودوليديس
نيكوس خريستودوليديس
منار أحمد
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أعلن وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، اليوم الاثنين، إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة التنقيب شرق المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن وزير الخارجية القبرصي بحث هاتفيا مع نظيره اليوناني تجديد تركيا التحذير البحري الدولي غير القانوني حتى 27 أغسطس.

ووصف الوزير القبرصي الخطوة بأنها في الاتجاه الخاطئ وتطور غير إيجابي يكشف عن النوايا.

يأتي ذلك فيما كشف العديد من التقارير عن مواصلة السلطات اليونانية مفاوضاتها مع باريس لشراء 12 طائرة حربية من طراز "رافال"، مؤكدة أن إسبانيا والمملكة المتحدة على استعداد لإرسال سفن حربية إلى المنطقة، وفقًا لنبأ لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

يذكر أن فرنسا كانت قد أرسلت طائرتين مقاتلتين وفرقاطات إلى المنطقة في الأسابيع الماضية، بعد إرسال تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب في شرق المتوسط.

وأفادت الصحيفة اليونانية بأن اليونان تتابع عن كثب ما تفعله البحرية التركية في شرق المتوسط، وبناءً على ذلك تتخذ موقفًا، مشيرة إلى أن اليونان تترقب اللقاء المرتقب بين وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في أنقرة.

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