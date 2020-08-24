المفوضية الأوروبية: ندعم قبرص واليونان ضد الانحراف التركي

كشف مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسئول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية، عن تضامنه بشكل كامل مع اليونان وقبرص في مواجهة الاستفزاز والانحراف التركي.وقال شيناس: "أوروبا مستعدة لمواجهة تركيا على أساس 3 محاور (التهدئة، والحوار، والحلول الدائمة)"، وذلك وفقًا لما قاله في مقابلة مع صحيفة «ريال نيوز» اليونانية.وعن الجدل الدائر في الاتحاد الأوروبي بشأن التغييرات في مجال السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة، اعترف شيناس، بأن هناك أزمة في تشكيل موقف موحد وحاسم بشأن السياسة الخارجية والدفاع نتيجة لقاعدة الإجماع، التي تسمح للمترددين في عرقلة الطموحين.من جهتها، تصر تركيا على التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، رغم اعتراض جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.