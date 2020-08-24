اعتقال 148 شخصًا اشتركوا في أعمال شغب في باريس

أوقفت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، أكثر من 148 شخصًا اشتركوا في أعمال شغب أدت إلى خسائر مادية، بعد خسارة باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا.ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن السلطات الأمنية، اليوم، أن مشجعي باريس سان جيرمان أشعلوا النار في السيارات، وحطموا واجهات المحال التجارية واشتبكوا مع رجال الشرطة.وقالت الشرطة، في حسابها الرسمي على "تويتر"، إن أعمال العنف وقعت حول ملعب "بارك دي برانس" وفي شارع الشانزليزيه، خلال وبعد المباراة أمام بايرن ميونيخ الألماني، التي خسرها سان جيرمان بهدف نظيف.وكان الآلاف من مشجعي الفريق الفرنسي تجمعوا في "بارك دي برانس" لتشجيع فريقهم عن بعد، حيث كانوا يتابعون اللقاء الذي أقيم في لشبونة عبر شاشة عملاقة، واستمرت أعمال الشغب لساعات عدة، حيث ألقت مجموعات من المشجعين زجاجات وألعابا نارية على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.وقال نيكولاس مونيه، وهو يغادر الملعب بعد الخسارة: "أنا محبط.. لقد أهدروا- باريس سان جيرمان- الكثير من الفرص، وللأسف في المباراة النهائية التي لا تعوّض".