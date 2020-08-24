«رحيل بلا عودة».. لحظة طرد الغنوشى من مسقط رأسه بتونس (فيديو)

ويأتي هذا تعبيرا عن غضبهم من مواقف وممارسات الغنوشي ومحاولته توظيف مشاكلهم سياسيًا، وكذلك من المبلغ الزهيد الذي تبرع به لمواجهة انتشار كورونا في المدينة، والمقدر بـ5 آلاف دينار (2000 دولار) رغم ثروته الطائلة التي تقدر بالمليارات.



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نشرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يوثق لحظة طرد رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من مسقط رأسه في محافظة قابس جنوب شرق تونس.وأظهر مقطع الفيديو المتظاهرين وهم يطالبونه بالرحيل دون عودة إلى مدينتهم، في مؤشر على تنامي السخط الشعبي تجاهه.وتعرض الغنوشي إلى موقف محرج خلال زيارته، مساء الأحد، لمدينة الحامة، وهي مسقط رأسه ومعقل لأنصار النهضة، لمتابعة الوضع الصحي بعد تفشي فيروس كورونا داخلها، عندما استقبله مواطنون بشعارات تطالبه بالرحيل وصرخوا في وجهه "ارحل".