أحمد العوضى يكشف سر لياقته البدنية فى «شديد الخطورة» (فيديو)





أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها حول مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض على منصة "واتش آت"، مشيرًا إلى أن هناك فئة كبيرة من الجمهور تتابع الأعمال الدرامية عبر المنصات الإلكترونية، وأن نجاحه في تقديم عمل أكشن من خلال هذا المسلسل أسعده كثيرا، وخاصة أنه أول مسلسل من بطولته.وأضاف "العوضي"، خلال المداخلة التي أجراها مع برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة "تن"، أن لياقته البدنية العالية التي ظهر بها عبر أحداث المسلسل تعود إلى خلفيته كملاكم محترف.وردًا على التعامل مع السيناريست باهر دويدار خلال عدة أعمال آخرها "الاختيار"، قال العوضي إنه مؤلف قدير يمنح الفرصة للممثل أن ينجح بفضل ما يكتبه، مشيرًا إلى أنه تعامل معه خلال عدة أعمال منها "كلبش" و"الاختيار".يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة" هو البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي وهو من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.