إصابة ١١ في انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

أصيب 11 في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان.تلقت شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ووحدات المرور إلى موقع الحادث.واستقبلت مستشفى الصف 11 مصابا، وتم إسعافهم جميعا، وتقديم العلاج اللازم لهم.