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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: «مصر الرقمية» المشروع الأضخم والسبيل الوحيد لمحاربة الفساد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:17 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع رقمنة الدولة بكل قطاعتها هو السبيل الوحيد لتوفير الوقت والمال وإغلاق منافذ الفساد والرشوة.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر قناة "TeN"، أن مشروع مصر الرقمية لم ينل حظه إعلاميًا في حين أنه الأضخم على مستوى المشروعات القومية؛ لأنه يجمع عقول مصر ومؤسساتها المختلفة.

وأشار إلى أن الكثير من الخدمات الحكومية تحتاج لإعادة نظر، فخلال السنوات السابقة كانت هناك محاولة "ترقيع" غير كافية لإصلاح المؤسسات القومية؛ لذا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وضع خطة لرقمنة الدولة.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد القاسم المشترك مع كل المؤسسات المعنية، لكونها المسئولة عن تنفيذ مشروع الرقمنة لمؤسسات الدولة.

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