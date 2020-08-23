5 ملايين مصرى يعانون من سمنة مفرطة.. وطبيب: 1% فقط يلجأون للعلاج

قال الدكتور خالد جودت، الطبيب المعالج لحالة محمود سمير، إنه يوجد قرابة 5 ملايين مصري يعانون من سمنة مفرطة مسببة للأمراض، مشيرا إلى أن هذه السمنة يمكن علاجها من خلال التدخل الجراحي، لكن أقل من 1% فقط من المرضى يخضعون للجراحة.وأوضح "جودت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشفاء من السمنة، يشفي من جميع الأمراض المصاحبة لها مثل مرض السكري.ولفت إلى أن المشكلة تكمن في التكلفة، لذا على وزارة الصحة تبني مبادرة لعلاج مرضى السمنة.وأكد أن السمنة ليست نتيجة مرض، وإنما بسبب عادات غذائية سيئة، مردفا: "الأمهات لديها اعتقاد أن البيبي المربرب السمين هو الأصح، ولابد من التوعية إن المليان صحته وحشة".ولفت إلى أن المصابين بالسمنة المرضية أكثر عرضة للوفاة في حال الإصابة بفيروس كورونا.