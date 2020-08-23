«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

«بيشوي نادر أندراوس» سوهاجي المنشأ، عمره ٣٦ عامًا، تخرج في كلية التجارة بجامعة حلوان، يعشق النحت والسر في ذلك استخدامه برنامج نحت ديجتال «zbrush»، ومن ثم نال هذا الفن إعجابه الشديد، وسعى إلى تطوير ذاته ومهاراته، وجسد بطولة الأطباء في مواجهة فيروس كورونا بعمل فني أبدع فيه بلمساته الفنية.وقال «بيشوي نادر» في حديثه لـ«الدستور»، إنه حرص على تطوير مهاراته خلال ورشة تعليم نحت لمدة 4 أيام تابعة لأسقفية الشباب بالإسكندرية منذ عامين فقط، وتعلم فيها أساسيات النحت، وكذلك كان «يوتيوب» وسيلة هامة تعلم من خلالها الكثير.وأضاف أن زوجته كان لها دور فاعل وعظيم في نجاحه، معلقا: «شجعتني جدا رغم أنه من الصعب عمل نحت بالطين في المنزل»، مضيفا أنه نحت تمثال «موت 19» تجسيدا لدور الأطباء العظيم في خدمة البشرية وتضحياتهم الكبيرة لعلاج مرض كورونا بالرغم من خطورته.