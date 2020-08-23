قطع التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار بطنطا

"وليد.أ"، وجارٍ البحث عن ٢ آخرين بعد انهيار المنزل عليهم.

قطع مسئولو الكهرباء بمجلس مدينة طنطا التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار بمنطقة طه الحكيم لتسهيل التعامل مع الحادث، وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى.من ناحيته، كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لجنة من إدارة الشؤون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا، وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.فيما فرضت مديرية أمن الغربية كردونا أمنيا على المنزل الذي انهار بمنطقة حافظ وهبي بشارع طه الحكيم في طنطا.ويتم الآن محاولة رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم.وفي سياق متصل، تمكن أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعى