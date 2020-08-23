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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار بطنطا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:04 م
منطقة العقار المنهار
منطقة العقار المنهار بطنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قطع مسئولو الكهرباء بمجلس مدينة طنطا التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار بمنطقة طه الحكيم لتسهيل التعامل مع الحادث، وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى.

من ناحيته، كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لجنة من إدارة الشؤون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا، وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.

فيما فرضت مديرية أمن الغربية كردونا أمنيا على المنزل الذي انهار بمنطقة حافظ وهبي بشارع طه الحكيم في طنطا.

ويتم الآن محاولة رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم.

وفي سياق متصل، تمكن أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعى "وليد.أ"، وجارٍ البحث عن ٢ آخرين بعد انهيار المنزل عليهم.
منطقة العقار المنهار بطنطا
منطقة العقار المنهار بطنطا
منطقة العقار المنهار بطنطا
منطقة العقار المنهار بطنطا

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