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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: اليابان استفادت من تجربة مصر في التعليم ونقلتها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:05 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر في مجال تطوير التعليم قفزت من المركز الـ137 على مستوى العالم إلى المركز الـ42، والثالث عربيًا.

وأضاف الديهي، خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمُذاع عبر فضائية "ten": "معنى ذلك إن الإجراءات على أرض الواقع أثمرت، والجهود التي قام بها الدكتور طارق شوقي، والعاملون معه، والدكتور خالد عبدالغفار، برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجهود المبذول في تطوير التعليم في القطاع هو ثورة تعليمية غير مسبوقة".

وتابع الديهي: "تابعت بدقة مرحلة تطور التعليم منذ عهد محمد علي، عندما كان يرسل البعثات التعليمية للخارج، واستخدام الخبراء في الداخل، حتى أن اليابان جاءت بعثة منها إلى مصر لدراسة تجربة التعليم المصرية ونقلها إليهم، لأن تجربة التعليم المصرية سبقت كوريا واليابان وكل دول العالم المتقدم".

وتساءل: "كيف نجح المصريون في تغيير واقعهم في مجال التعليم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه واستفادوا منها، وتحدث عن ذلك مصطفى كامل في كتابه عام 1907 والذي حمل اسم (الشمس المشرقة)".

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