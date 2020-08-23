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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأكاديمية الوطنية تختتم اليوم الثاني لاختبارات البرنامج الرئاسي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:08 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب أعمال اليوم الثاني من المقابلات الشخصية لـ١٤٧ من مرشحي الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بتشريف ١٣ شخصية عامة من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والخبراء وأعضاء الأكاديمية كرؤساء وأعضاء، لعدد ١٥ لجنة مقابلة شخصية فى المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج، بعد عدة اختبارات لكافة النواحى الشخصية والعملية للمتقدمين، وتستمر اللجان لمدة 3 أيام أخرى لاختيار متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس السبت، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي ستستمر على مدار خمسة أيام لـ686 مُتقدما، حيث يشارك في لجان المقابلات عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث، متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد 190 متدربا بعدد (640) ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد 79 متدربا والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.
الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب

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