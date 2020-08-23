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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يوجد علاج للتصلب الجانبي الذي أصاب مؤمن زكريا؟

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:41 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن التصلب الجانبي الذي أصاب لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، مرض غير شائع في الجهاز العصبي، يصاب به قرابة 5 آلاف حالة سنويًا على مستوى العالم.

وأوضح حميدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التصلب الجانبي يصيب الخلايا العصبية الحركية في المخ والحبل الشوكي، ويضمر جزء منها ما يؤدي إلى ضمور العضلات.

وأشار إلى أن صعوبة المرض تكمن في عدم معرفة سببه يقينًا، مردفًا أنه توجد نظريات متعددة منها العوامل الوراثية أو العوامل البيئية، أو ربما خلل في جهاز المناعة، أو اضطراب في مواد كيميائية في الجهاز العصبي.

وأردف: "الغريب والملفت سنة 1991 وجدوا مجندين كثيرين ظهر عندهم المرض أكثر من غيرهم، فهل بيتعرضوا لأملاح ثقيلة، أم مبيدات".

ومن أشهر من أصيب بالمرض هو لاعب البيسبول الأمريكي لو جريج.

ونوه بأن هناك محاولات كثيرة لإيجاد علاج، ومليارات تنفق سنويًا على أبحاث ودراسات أملًا في التوصل لدواء، لكن حتى الآن يوجد دواءان لتقليل تدهور حالة المريض، وتدهور القدرة البدنية لمقدار الثلث.

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