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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالي: المنطق القرآني جاء لكل البشر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:29 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المنطق القرآني جاء لكل البشر حتى أصحاب الخطاب الديني.

وأضاف «الهلالي» خلال تقديمه برنامج «كن أنت» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن الدين لا يتعارض مع القانون والدولة، وإنما الدين يخدم القانون والدولة، كما أن القانون معلن وغير خفي وبالتالي هو يخدم الدين ولا يعارضه.

وشدد على ضرورة اليقظة وإعمال العقل وعدم التواكل، معقبًا: «حتى تبنى الدولة يجب أن يكون أبناؤها متيقظين، ويبقوا عارفين هيعملوا إيه ويوصلوا لفين».

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المقصود بأولى الأمر، فى قوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، ليس أصحاب الخطاب الدينى بل ذو الشأن المعنيون بالأمر.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعمل على تصحيح المفهوم الخاطئ الذى شاع على مدى عقود من الزمان من أجل الاستيلاء على سلطة الآخر، موضحًا أن حق الولاية والسلطة وإنفاذ الأمر على الآخر منوط بأهل الشأن.

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