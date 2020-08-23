بوابات تعقيم بجامعة السويس استعدادًا لتسجيل رغبات التنسيق

قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن تسجيل الطلاب رَغباتهم إلكترونيًا بمكتب تنسيق الجامعة أفضل من تسجيلها خارج الجامعة، مرجعًا ذلك إلى أن الجامعة توفر موظفين مختصين لمساعدة الطلبة والطالبات على تسجيل الرغبات بشكل أفضل.وأضاف الشرقاوي، خلال متابعته ثاني أيام عملية تسجيل طلاب المرحلة الأولى رَغباتهم داخل مكتب تنسيق جامعة السويس، أن الجامعة استعدت قبل فتح أبوابها لاستقبال الطلاب، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وتابع أن الجامعة وفّرت بوابات التعقيم سواء على البوابات الخارجية، ومداخل المبنيين اللذين يتم تسجيل الرغبات بهما، وهما مبنى كليتي الهندسة والعلوم.واستطلع رئيس الجامعة، آراء عدد من الطلبة والطالبات الذين تصادف وجودهم داخل معمل الحاسب الآلي المخصص لتسجيل الرغبات، وتأكد من مدى رضاهم عن إجراءات التسجيل.