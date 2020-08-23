«وفد القليوبية»: نسير على درب زعماء الحزب ونستلهم منهم العزيمة والإرادة

قال النائب الوفدي محمد مدينة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القليوبية، إن زعماء حزب الوفد لم يكونوا فقط زعماء الوفديين والمصريين، بل هم زعماء للأمة العربية كاملة، بثوا في نفوس الشعب مبادئ الحرية والتغلب على الاستعمار بدوافع الحركة الوطنية.وأضاف مدينة، في بيان له، أنه في ظل إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد لا نملك إلا الترحم على زعماء الأمة ونستمد من ذكراهم ونستلهم منهم السير على دربهم في ظل القيادة الوفدية الحكيمة بعزيمة وإرادة.وأكد أن هؤلاء بمثابة تاج على رؤوس الوفديين، وإحياء ذكراهم هو انطلاقة جديدة ومتجددة لحزب الوفد لنستلهم من تراثهم الوصول إلى الأفضل.